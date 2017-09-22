КНДР угрожает проведением испытания сверхмощной водородной бомбы в Тихом океане

Северная Корея восприняла речь президента США Дональда Трампа в ООН о готовности «полностью разрушить» КНДР как объявление войны и готова к ответным действиям. Одним из них может стать проведение самого мощного в истории ядерных испытаний Пхеньяна теста водородной бомбы в Тихом океане. Такую возможность допустил министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо, приехавший в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН, передает агентство Yonhap. По его словам, каким именно будет ответ КНДР, сейчас точно сказать нельзя, это определит лидер страны Ким Чен Ын.

19 сентября Трамп, выступая с трибуны ООН отметил, что США, «обладающие огромной силой и терпением», могут «полностью разрушить» КНДР. Ким Чен Ына американский президент назвал «человеком-ракетой», чья миссия «самоубийственна для него самого и его режима».

МИД КНДР сравнил обещания Трампа с «лаем собаки», который не может испугать Пхеньян. Однако днем позже официальное северокорейское агентство ЦТАК опубликовало комментарий Ким Чен Ына к словам американского президента. О Трампе он отзывается как о «политическом еретике», «хулигане и нарушителе порядка», угрожающем стереть в лица земли суверенное государство. Лидер КНДР воспринял речь Трампа как отказ США от мира, называл ее «самым возмутительным объявлением войны» и пообещал всерьез рассмотреть «сверхжесткие ответные меры». Такими мерами, по версии министра иностранных дел КНДР, и может стать сверхмощное испытание водородной бомбы в Тихом океане.