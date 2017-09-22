Появилось видео спуска на воду в Петербурге ледокола «Сибирь»

Депутат Госдумы Евгений Ревенко разместил на своей странице в Facebook видеоролик, на котором происходит спуск в Петербурге на воду атомного ледокола «Сибирь», заложенного по проекту 22220 еще в мае 2015 г. Ревенко отметил важность такой работы, «как освоение Русского Севера и обустройство Северного морского пути».

В свою очередь президент России Владимир Путин также прокомментировал спуск на воду нового мощнейшего в мире ледокола. «Убежден, что этот мощный, оснащенный самыми современными технологиями ледокол значительно укрепит потенциал отечественного атомного флота, будет способствовать решению важных многоплановых задач, стоящих сегодня перед экономикой страны, упрочению позиций России как великой морской державы», - говорится в официальной телеграмме главы государства.

По его мнению, такой грандиозный проект был реализован благодаря слаженной работе коллектива «Балтийского завода – Судостроение». Конструкторам, инженерам, рабочим и всем тем, кто принимал участие в создании «Сибири», президент пожелал новых достижений.

Спуск ледокола на воду произошел 22 сентября на Балтийском заводе в Петербурге. На воду был спущен корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я «Сибирь». Судно еще не готово к выходу в море. Его будут достраивать, срок сдачи запланирован на ноябрь 2020 г.