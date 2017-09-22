В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола «Сибирь»
Планируется, что атомоходы этого типа станут самыми большими и мощными в мире
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я «Сибирь» (проект 22220)
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Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки крупнотоннажных судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики
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Корпус ледокола освятили, затем председатель Счетной палаты Татьяна Голикова разбила о борт бутылку шампанского. За спуском также наблюдали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент ОСК Алексей Рахманов
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Теперь ледокол будет достраиваться, срок сдачи — ноябрь 2020 г. Двухосадочная конструкция атомоходов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Мощность ледокола – 60 МВт (на валах), скорость хода - 22 узла (по чистой воде)
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Длина атомохода – 173,3 м, ширина – 34 м, высота – 15,2 м, осадка – 10,5 м/8,65 м. Максимальная ледопроходимость – 2,9 м, а полное водоизмещение – 33 540 т. Ледокол рассчитан на 40 лет службы
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Планируется, что ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире
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Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» и идет сооружение второго серийного атомного ледокола «Урал»
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