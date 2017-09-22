Транспорт

В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола «Сибирь»

Планируется, что атомоходы этого типа станут самыми большими и мощными в мире
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