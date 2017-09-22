В Петербурге спустили на воду корпус атомного ледокола «Сибирь»

Анатолий Медведь / РИА Новости

Теперь ледокол будет достраиваться, срок сдачи — ноябрь 2020 г. Двухосадочная конструкция атомоходов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Мощность ледокола – 60 МВт (на валах), скорость хода - 22 узла (по чистой воде)

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