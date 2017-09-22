Лидер «Христианского государства» Калинин отпущен под подписку о невыезде

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин был допрошен правоохранительными органами и отпущен под подписку о невыезде. Об этом рассказал «Интерфаксу» в пятницу информированный источник.

По словам собеседника агентства, такое решение было принято в связи с тем, что Калинин не принимал участия в поджоге автомобилей рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

11 сентября в Москве в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя сгорели два автомобиля. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК России (умышленные уничтожение или повреждение имущества).