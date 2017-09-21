Суд арестовал брата лидера организации «Христианское государство»

Хамовнический суд Москвы арестовал брата лидера организации «Христианское государство» Юрия Калинина. Он проходит подозреваемым по делу о поджогах, передает «РИА Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Калинина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 ноября», — сказала судья Диана Мищенко.

Следствие просило суд отправить его в сизо, так как считает, что, будучи на свободе, Калинин может скрыться либо угрожать свидетелям по делу.

Калинин признал вину, рассказав, что участвовал в поджогах из-за того, что были «оскорблены его чувства верующего». Он также сообщил, что перед поджогом «осматривали машины, чтоб никто не пострадал и не получил ожоги». «Изначально были оскорблены чувства верующего. Это уголовная статья, которая нарушена против меня. Я не центр внимания, центр внимания этот фильм. Если бы его не было, меня бы тут не было», — сказал он.

Следствие считает, что задержанный может быть причастен к поджогам в других российских регионах. «В настоящий момент устанавливается причастность Калинина к аналогичным преступлениям в других регионах», — сказала следователь.

11 сентября в Москве в Староконюшенном переулке рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя сгорели два автомобиля. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК России («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).