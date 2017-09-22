На складах боеприпасов в Донецкой области прогремел взрыв

На складах боеприпасов, расположенных около украинского села Малоянисоль - в 36 км от Мариуполя, прогремели взрывы. Об этом информирует в пятницу пресс-служба ГУ Национальной полиции по Донецкой области.

Взрывы на складах, которые находятся в поле и относятся к одной из местных воинских частей, прогремели около 16.20 мск. После этого произошло возгорание.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В настоящий момент нацполиция Украины вместе с военной прокуратурой проводят проверку. «Правоохранители оцепили территорию, чтобы люди не попали в огненную ловушку», - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба министерства обороны Украины заявила, что сейчас проходит эвакуация личного состава одной из расположенных в Донецкой области воинских частей, на складе которой прогремел взрыв.