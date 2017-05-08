СМИ сообщают еще о пяти фугасах, найденных в ДНР на дороге к Саур-Могиле

На дороге, идущей к мемориальному комплексу Саур-Могила в Шахтерском районе, обнаружены еще пять фугасов. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил источник в силовых структурах республики.

«Они были не радиоуправляемые, а заведены на определенное время», — сказал источник.

Ранее стало известно, что на трассе в районе мемориала Саур-Могилы были заложены два боеприпаса фугасного типа, один из них взорвался. На месте ЧП работают представители оперативного штаба, организованного сразу же после взрыва. В результате взрыва никто не пострадал, жертв нет. Основной версией взрыва местные власти считают теракт.