В отношении лидера «Христианского государства» возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина по факту принуждения кинотеатров к отказу от показа «Матильды» Алексея Учителя.

Дело возбуждено по ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения), говорится в сообщении МВД. Калинин задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник «Интерфакса» уточнил, что Калинина задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. Следствие направило на экспертизу его видеоролики, их проверят на наличие признаков разжигания межнациональной розни.