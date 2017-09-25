Людмила Алексеева пожаловалась Путину на нарушение прав саентологов в Петербурге

Группа правозащитников во главе с руководителем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой попросила президента Владимира Путина отреагировать на арест в Петербурге руководителей местной саентологической церкви, пишет «Коммерсантъ». УФСБ Петербурга и Ленобласти подозревает саентологов в незаконном предпринимательстве, разжигании розни и организации экстремистского сообщества.

Правозащитники считают, что в этой ситуации попирается гарантированная Конституцией свобода выбирать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними и что нигде в мире саентологов за такие действия не преследуют. «Эти события могут существенно повредить репутации нашей страны, что представляется нам особенно опасным в преддверии предстоящей кампании по выборам президента РФ в 2018 г.», – говорится в обращении, которое уже передано в приемную президента.

Людмила Алексеева высказала «Коммерсанту» мнение, что преследование саентологов связано с тем, что «Московская патриархия зачищает духовное пространство». Она отметила, что не является религиозным человеком, но уверена, что для верующих их вера так же важна, как и для нее – ее убеждения и что она защищала права верующих и во времена СССР.

Саентологическая церковь Санкт-Петербурга не зарегистрирована как религиозная организация. Саентологическая церковь Москвы была зарегистрирована, но в 2015 г. Мосгорсуд ее ликвидировал по иску Минюста, который решил, что устав организации не соответствует российскому закону о религиозных объединениях. Верховный суд оставил это решение в силе.

ФСБ возбудила уголовное дело против петербургских саентологов в апреле 2016 г. Спецслужба обвинила организацию в незаконном предпринимательстве в 2013–2016 гг., затем в деле появились более тяжкие статьи. По делу проходят исполнительный директор организации Галина Шуринова, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева, ее заместитель Констанция Есаулкова, главный бухгалтер Сахиб Алиев и духовный лидер Иван Мацицкий. Все они находятся под стражей, Есаулкова – под домашним арестом.