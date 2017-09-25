Уволен губернатор Самарской области Николай Меркушкин

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по его желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Азаров.

Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что в начале этой недели могут пройти досрочные отставки глав регионов. Источники называли губернатора Самарской области среди претендентов на увольнение. Кроме того, по данным издания, покинуть пост могут губернаторы Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, а также глав Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Не исключено, что изменения затронут один-два северокавказских региона, где губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур.