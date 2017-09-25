В правительстве одобрили поправки о штрафах для водителей на основании видео от граждан

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные в КоАП поправки. Согласно им у сотрудников ГИБДД появится возможность, не составляя протокол, выписывать штраф водителям за нарушения, зафиксированные на видео и переданные в ГИБДД другими участниками дорожного движения. Видеозапись можно будет передать ведомству через единую информационную систему госуслуг или с помощью специального приложения.

На данный момент на рассмотрение фотографий, видеороликов и прочих сообщений от граждан Госавтоинспекция затрачивает много времени: сначала вызывают автора материала, потом устанавливают предполагаемого нарушителя, вызывают его на опрос, ищут свидетелей и прочее. Как правило, такая проверка длится несколько месяцев. Документ, предлагающий поправки, будет рассмотрен на заседании правительства и внесен в Госдуму.

Законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина.