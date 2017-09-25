Песков отказался комментировать возможные отставки губернаторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию СМИ о возможном начале новой серии отставок руководителей регионов, передает ТАСС. 25 сентября Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, тот написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Самары Дмитрий Азаров. Еще одним указом Путин назначил Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, эта должность утверждена впервые.

На брифинге Меркушкин заявил, что его перевод в Конгресс финно-угорских народов «очень важен для президента» и что его попросили поработать на этом направлении, сообщает самарский ресурс 63.ru.

25 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что уже на этой неделе могут начаться досрочные отставки руководителей регионов. Марину Ковтан газета назвала среди кандидатов на увольнение. Кадровые перестановки источники издания считают возможными в Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областях, Ненецком автономном округе, Красноярском и Алтайском краях и нескольких республиках Северного Кавказа. До этого серию отставок губернаторов прогнозировал РБК.

Не меньше пяти губернаторов попадут и в новую волну отставок, рассказал один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». Еще один ждет до 10 досрочных отставок губернаторов. Среди кандидатов на отставку источники «Ведомостей» называют губернаторов Приморского и Красноярского краев Владимира Миклушевского и Виктора Толоконского и губернатора Омской области Виктора Назарова.