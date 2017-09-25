Путин и Эрдоган обсудили курдский референдум

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил во время телефонного разговора с коллегой из России Владимиром Путиным тему референдума в Иракском Курдистане. Об этом информирует в понедельник турецкое агентство Anadolu.

Референдум о независимости Иракского Курдистана проходит в понедельник, 25 сентября. Турция осудила его проведение.

Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. При этом он сообщал о тематике беседы.

На следующей неделе Путин может посетить Анкару, говорил Песков. Эрдоган в свою очередь утверждал, что 28 сентября собирается провести переговоры с президентом России для обсуждения ситуации в Сирии.