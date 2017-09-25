Турция будет считать любой итог референдума в Иракском Курдистане недействительным

Любой итог референдума в Иракском Курдистане для Анкары не будет иметь никакой законной силы, говорится в заявлении турецкого МИДа.

«Итоги референдума не будут иметь законной силы как с точки зрения международного права, так и с точки зрения конституции Ирака», – говорится в заявлении. В МИДе считают, что этот референдум угрожает миру и стабильности в Ираке и во всем регионе. Анкара предупредила, что «примет все меры при наличии любых угроз ее национальной безопасности».

Сегодня в 8.00 по местному времени (совпадает с мск) открылись избирательные участки для голосования на референдуме о независимости Иракского Курдистана. Участки закроются в 18.00. По данным Высшей независимой избирательной комиссии Курдистана, проголосовать могут свыше 5 млн человек.

В понедельник власти Турции из-за проведения референдума частично закрыли один из крупнейших КПП на границе с Ираком – «Хабур». По данным местных СМИ, проход и проезд запрещен из Ирака на территорию Турции, перемещение в другую сторону разрешено.

Иран, выступающий категорически против проведения данного референдума, закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном.