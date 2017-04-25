Иракские курды заявили об ошибочном ударе ВВС Турции по их позициям

Представитель правительства Курдской автономии в Ираке заявил о гибели пяти бойцов пешмерги в результате авиаудара ВС Турции в горах Синджар. Как передает AFP, это заявил генсек министерства пешмерги, генерал-лейтенант Джаббар Явар. Он допустил, что удар был нанесен по курдским позициям ошибочно, а его истинной целью были повстанцы-езиды, которые поддерживают запрещенную в Турции и еще ряде стран Рабочую партию Курдистана. Всего, по его данным, погибли шестеро, еще девять получили ранения.

Удар был нанесен в 2.25 ночи по местному времени (23.14 по Гринвичу), уточнил генерал.

Представитель езидских сил обороны заявил, что бомбежка продолжалась три часа и удары пришлись по пяти позициям езидских формирований в регионе. Среди целей ударов он назвал радиостанцию.