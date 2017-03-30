Турция завершила военную операцию в Сирии

Турецкая военная операция в Сирии «Щит Евфрата» завершилась, заявил в национальном телеэфире премьер-министр Бинали Йилдырым. «С этого момента, если мы будем предпринимать действия против ИГ ("Исламское государство", запрещено в России) или любых других сил, которые будут угрожать нашей безопасности, это будет новая операция», - цитирует премьера Daily Sabah. И у новой операции будет новое название.

Операция Турции «Щит Евфрата» началась на территории Турции в конце августа 2016 г., в результате ее проведения поддерживаемая Анкарой повстанческая «Сирийская свободная армия» вернула под свой контроль несколько городов у границы с Турцией, которые до того занимало ИГ. Операция стала тяжелым ударом по доминированию ИГ в регионе, считает Daily Sabah.

Решение о завершении операции принял Совет национальной безопасности на заседании 29 марта, которое прошло под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В заявлении, которое цитирует Hurriyet, говорится, что операция успешно завершена. Ее целью было обеспечить безопасность границы Турции, ликвидировать угрозу со стороны ИГ и предотвратить его атаки на Турцию, а также «дать возможность нашим сирийским братьям вернуться в свои дома и продолжить мирную жизнь». В конце ноября Эрдоган заявил, что Турция начала военную операцию в Сирии, чтобы покончить с режимом Башара Асада.