ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму‍

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало России применять на территории Крыма украинские законы, передает ТАСС. Ведомство выпустило в понедельник доклад, в котором полуостров называется «оккупированной территорией» и сказано, что якобы на территории Крыма зафиксированы множественные нарушения прав человека. При этом в документе говорится, что представителей данной структуры ООН нет в Крыму, а информация о нарушениях собрана при помощи дистанционного мониторинга с территории Украины.

В докладе правительству рекомендуется «выполнять обязательства <...> касающиеся положений международного гуманитарного права». Россию также призывают «прекратить осуществление законодательства по экстремизму, терроризму и сепаратизму в целях криминализации свободы слова и мирного поведения», а также «обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международных мониторинговых миссий в области прав человека».

В документе также говорится, что якобы зафиксированы такие нарушения прав человека, как произвольные аресты, насильственные исчезновения, плохое обращение, пытки и даже «один случай внесудебной казни».