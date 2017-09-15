Сенатор от Крыма ответил Порошенко на идею «деоккупации» полуострова

Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский лидер Петр Порошенко опоздал с идеей «деоккупации» полуострова, так как она уже произошла в марте 2014 г. в результате проведения референдума о возвращении в состав России.

«Порошенко пусть в конце концов реально посмотрит на ситуацию в мире и поймет, что воссоединение Крыма с Россией - это навечно», - сказал он в интервью RT. По его словам, нужно выстраивать отношения Украины с Россией, в том числе и с Крымом, с учетом этих реалий. «Все остальное - тупик для Украины», - сказал он.

Ранее Порошенко выступил с предложением «освободить» Крым по сирийской схеме, создав «международный круг друзей деоккупации Крыма».