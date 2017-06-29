Порошенко поручил изменить статус Крыма в конституции Украины

Президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии изменить статус Республики Крым в составе страны. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады, член комиссии Юрий Чижмарь.

«Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарного государства», — сказал Чижмарь в эфире украинского «5 канала».

Депутат не уточнил, каким именно будет обновленный статус Крыма в конституции. По его словам, крымский вопрос — это единственное, над чем сейчас работает конституционная комиссия.