Шредер: ни один будущий президент России не отдаст Крым

В будущем ни один российский президент не примет решения по выведению Крыма из состава России, убежден экс-канцлер Германии Герхард Шредер. В конце августа стало известно о том, что Шредер включен в список кандидатов в совет директоров «Роснефти», позднее - что он может возглавить этот совет. Прогноз о судьбе Крыма Шредер сформулировал в интервью Stern. Так он видит позицию россиян в отношении Крыма. Он убежден, что без понимания россиян и их президента невозможно наладить сотрудничество с Россией.

Он предупредил, что политический курс, который Германия проводит в отношении России после присоединения Крыма, в том числе санкции, - все это может привести к отчуждению между двумя странами. По информации Шредера, многие россияне разочарованы позицией Берлина, особенно в связи с санкциями. В беседах с представителями России он не раз слышал от них напоминание: «Мы помогали Германии воссоединиться». Также его собеседники говорили, что Крым был частью России с XVIII века.

Также для примера он привел и мнение Москвы, что НАТО создает кольцо вокруг России - от Турции, через южные и восточные страны Европы и до Балтийского моря.