МИД назвал гибель российского генерала в Сирии следствием двуличия политики США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в понедельник, что гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии стала следствием двуличной политики США в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС.

Рябков отметил, что действия американских властей под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в некоторых случаях геополитические цели важнее победы над террористами.

Вместе с тем заместитель руководителя МИДа подчеркнул, что контакты между военными России и США до сих пор «весьма интенсивны и ведутся на разных уровнях» (цитата по «Интерфаксу»).

Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой. Минобороны России 24 сентября подтвердило гибель генерала в результате минометного обстрела, Асапов стал первым высокопоставленным российским офицером, убитым в Сирии. Военнослужащий был представлен командованием к награде Орден Мужества посмертно.