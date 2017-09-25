Азаров пообещал провести «ревизию» в Самарской области

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что он собирается провести в регионе «полную ревизию существующей ситуации». «Ревизия будет проведена по всем направлениям деятельности», - заявил он в интервью РБК.

Он также рассказал о задачах, которые ставит перед собой в первую очередь. «Совершенно очевидно, что на повестке подготовка региона к проведению матчей чемпионата мира по футболу. Это масштабная задача, которая поставлена перед руководством страны и региона», - сказал Азаров.

Также он пообещал обратить внимание на текущие проблемы региона. «Если говорить, совсем опускаясь на землю, то это своевременное и качественное начало отопительного сезона. При этом очевидно, что осталось проделать очень большой объем работ, согласованный в рамках утвержденного депутатами областной думы бюджета. Конечно, мы здесь должны качественно и в срок выполнить все работы и отчитаться как перед народными избранниками региона, так и за те деньги, которые предоставлены региону федеральным центром», - пояснил он.