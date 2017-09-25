Путин запустил новую волну губернаторских отставок

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Новая должность Меркушкина – спецпредставитель президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник, 25 сентября, президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина; тот написал заявление об увольнении по собственному желанию, следует из опубликованного на сайте Кремля текста указа президента.

Новая должность Меркушкина – спецпредставитель президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, говорится в другом указе Путина. Место Меркушкина до осенних выборов губернатора займет его представитель в Совете Федерации Дмитрий Азаров – он назначен врио руководителя Самарской области.

Меркушкин руководил Самарской областью чуть больше пяти лет, с мая 2012 г. До этого 17 лет он возглавлял Мордовию и в тот период считался одним из наиболее уважаемых руководителей регионов. Уходя в Самарскую область, он получил право оставить на посту губернатора своего выдвиженца Владимира Волкова. Но на посту руководителя Самарской области Меркушкин конфликтовал с единороссами и выступал с рискованными заявлениями, а во время прямой линии в июне этого года Путин выбрал жалобу на самарского губернатора (на отмену в Самарской области ежемесячной выплаты ветеранам войны и труда), чтобы зачитать ее в прямом эфире.

СМИ прогнозировали его отставку еще весной, близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» также подтверждали такие планы. Отставки Меркушкина в Самарской области ждали с момента, как он ее возглавил, при том что в самом начале он не был «карикатурным персонажем», он вполне успешно возглавлял Мордовию, считает политолог Михаил Виноградов. «Но его управленческий стиль не очень вязался с представлениями населения и самарской элиты. Поэтому эффект от замены будет значительный и ее воспримут благожелательно - приходит местный кадр и более молодой», - отмечает он.

Дальше Азаров столкнется с отдельными нюансами, добавляет Виноградов: «Проблемы, которые есть на крупных предприятиях, продиктованы рыночной ситуацией и степенью конкурентоспособности. Аудита потребуют изменения, которые произошли в управлении в крупных городах области. Электоральная машина, которая предъявляла супервысокие результаты голосования за Меркушкина, нуждается в апгрейде, чтобы не было 113%, но с другой стороны, нужно, чтобы Самарская область не утратила значения электоральной копилки, которая позволяет компенсировать низкие результаты на выборах, например на северо-западе».

Азаров – бывший мэр Самары, в Совете Федерации возглавляет комитет по региональной политике. Его имя близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей» называли в числе кандидатов всякий раз, когда обсуждалась возможность отставки Меркушкина. Отставка Меркушкина не будет единственной – президент запустил новую волну замены руководителей регионов, говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Предыдущая серия досрочных губернаторских отставок стартовала в феврале 2017 г., тогда о желании сменить работу объявили пять руководителей регионов. Не меньше пяти губернаторов попадут и в новую волну отставок, говорит один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». Еще один прогнозирует до 10 досрочных отставок губернаторов.

В списке потенциальных отставников – губернаторы Приморского и Красноярского краев Владимир Миклушевский и Виктор Толоконский, а также руководитель Омской области Виктор Назаров, говорят два близких к Кремлю собеседника «Ведомостей». Один из них не исключает также отставки назначенного два года назад главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. Другой допускает увольнение губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Есть проблемы и у губернаторов Владимирской области Светланы Орловой и Мурманской области Марины Ковтун, знает еще один близкий к администрации президента источник «Ведомостей».

Решение об отставке губернаторов принимает только президент, его администрация лишь предлагает список тех, кого, по ее мнению, стоило бы уволить, поясняет один из собеседников «Ведомостей». Список кандидатов на губернаторские посты насчитывает 40-50 человек, возможности выбора врио губернаторов у Кремля не ограничены, отмечает он. Ранее в понедельник «Коммерсантъ» сообщал, что в начале этой недели могут состояться досрочные отставки глав губернатора Самарской, Ивановской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской, Омской областей, а также глав Ненецкого автономного округа (НАО), Красноярского и Алтайского краев. Источники издания также не исключали, что изменения затронут один-два северокавказских региона, где губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур.