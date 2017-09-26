Российские ВКС нанесли 10 ударов по объектам террористов в Сирии

Самолеты российской авиагруппы в Сирии за минувшие сутки нанесли 10 ударов по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Все они находились вдали от населенных пунктов. «В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб. Это расположенные вдали от населенных пунктов подземные базы боевиков, полевые склады боеприпасов, бронетехника, реактивные системы залпового огня и мастерские по оснащению «джихадмобилей». По всем ударам имеются данные объективного контроля», – приводит его слова ТАСС.

Конашенков уточнил, что уничтоженные объекты и техника были задействованы как при подготовке, так и в ходе нападения террористов на позиции российских военных полицейских на севере провинции Хама 18 сентября для захвата их в заложники.

Представитель Минобороны опроверг «распространяемые из Лондона» заявления «Обсерватории по правам человека в Сирии» о якобы нанесении ВКС России ударов по населенным пунктам в провинции Идлиб. «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам», – подчеркнул он.