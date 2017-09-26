«Интерфакс» сообщил об увеличении числа жертв ДТП с автобусом на трассе «Дон»

Число жертв ДТП с экскурсионным автобусом на Кубани выросло до семи человек, сообщили «Интерфаксу» в оперативных службах края. Один из пострадавших пассажиров умер от травм в краевой клинической больнице Краснодара, сказал собеседник агентства.

В 1.20 мск 26 сентября на трассе «Дон» в районе Горячего Ключа автобус с паломниками из Нижнего Новгорода столкнулся с грузовиком, припаркованным в попутном направлении. Сообщалось, что на месте погибли шесть человек. Пострадали 19 человек.

На месте погибли три человека, в том числе водитель автобуса, сообщила ТАСС начальник пресс-службы краевого управления МВД Мария Пирогова. Еще два пассажира скончались на пути в больницу, один – в приемном покое, добавила она.

Автобус следовал из Абхазии в Нижний Новгород. Всего в салоне было 29 человек, сообщает «Интерфакс». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах края, в автобусе было 24 пассажира и два водителя. Водитель и экскурсовод на передних сиденьях погибли сразу. Спасатели на месте ДТП в интервью ТАСС предположили, что водитель автобуса мог заснуть за рулем.

«Удар был сильный, "Тонар" [грузовик MAN принадлежит компании ООО "МЗ "Тонар"] только отъезжал, ехал километров 40, а автобус двигался со стороны моря. Скорее всего, водитель уснул, так как это было в 00.40, и на полном ходу догнал "Тонар". Все сиденья с пассажирами были в передней части автобуса», – цитирует агентство.

«Вероятнее всего, уснул за рулем, согласен с этой версией источник агентства в правоохранительных органах Кубани. – Удар был сильный. Стрелка [спидометра] замерла на 70 [км/ч], но это не значит, что такая была скорость – мог и за сотню идти. Тут автомагистраль, до 110 [км/ч] разрешено». По его словам, следователи проверят содержание алкоголя в крови водителя, который находился за рулем.