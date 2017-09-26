Публикация пособия Пентагона о военных действиях с Россией встревожила дипломатов

Появление в СМИ пособия минобороны США по ведению военных действий с Россией «крайне тревожно», считают в российском посольстве в Вашингтоне. «Вызывает беспокойство, что в документе минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!» – приводит «Интерфакс» комментарий пресс-секретаря посольства Николая Лахонина.

Представитель дипмиссии обращает внимание на то, что в пособии «предлагаются конкретные меры по методикам обучения личного состава к действиям именно против ВС России», что воспринимается как «свидетельства подготовки американских военных к прямому конфликту с Россией». Это, по мнению Лахонина, «находится в явном противоречии с конструктивным характером состоявшихся на прошлой неделе встреч (министра иностранных дел России) Сергея Лаврова с (госсекретарем США) Рексом Тиллерсоном».

Ранее новый посол России в США Анатолий Антонов предлагал наладить контакты по линии министерств обороны России и США.

О пособии Пентагона по «новым российским методам ведения боевых действий» первым сообщило издание The National Interest. Методичка, в частности, включала в себя информацию по «гибридным операциям». Так, военнослужащим предлагается ознакомиться с приемами боевых действий, якобы применяемыми российскими военными на Украине. Россия традиционно заявляет, что стороной украинского конфликта не является.