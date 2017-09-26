«Альтернативу для Германии» решили покинуть два лидера партии

Через два дня после выборов в бундестаг о выходе из «Альтернативы для Германии» объявили два лидера этой партии - Фрауке Петри и ее муж Маркус Прецель. На выборах правопопулистская партия получила 12,6% голосов, резко улучшив предыдущий результат, и впервые прошла в парламент.

Первой о выходе из партии заявила ее сопредседатель Фрауке Петри, сообщает Deutsche Welle. Политик не уточнила, когда именно это произойдет. 25 сентября Петри заявила, что не войдет в партийную фракцию в парламенте, и объяснила это решение тем, что в руководстве АдГ несколько месяцев продолжается борьба за власть. Присутствовавший при этом сопредседатель АдГ Йорг Мойтен назвал ее заявление «разорвавшейся бомбой» и добавил, что о планах Петри он ничего не знал. ТАСС уточнил, что Петри сослалась на разногласия с радикальным крылом АдГ. После этого заявления лидер предвыборного списка АдГ Алис Вайдель призвала Петри выйти из партии.

Маркусс Претцель, который возглавляет фракцию АдГ в земельном парламенте в Дюссельдорфе и подразделение АдГ в Северном Рейне - Вестфалии, решил последовать примеру жены. Он выйдет из партии и из фракции, заявил пресс-секретарь фракции Михаэль Шварцер.

Выход Петри из АдГ грозит привести к серьезному расколу в партии и еще большему ее сдвигу вправо, отмечает ТАСС.