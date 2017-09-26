Президентом РАН избран физик Александр Сергеев

Новым президентом Российской академии наук избран директор Института прикладной физики РАН, академик Александр Сергеев, передает «Интерфакс». Итоги подсчета бюллетеней после второго тура выборов объявил председатель счетной комиссии общего собрания РАН академик Юрий Балега.

Его конкурент академик Роберт Нигматулин набрал 412 голосов, Сергеев - 1045 голосов, сказал Балега.

В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал пять кандидатур на должность президента РАН. Это гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, исполняющий обязанности научного руководителя Института океанологии им. П. П. Ширшова Роберт Нигматулин, глава совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев.

В июле Владимир Путин подписал закон об изменении порядка выборов президента РАН. Закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН.