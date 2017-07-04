Выборы президента РАН будут альтернативными

Путин академикам обещал лишь еще раз проанализировать положения законопроекта, но у ученых сложилось впечатление, что президент их поддержал Пресс-служба президента России

Правительство будет иметь право отсеивать официально выдвинутых кандидатов на пост президента Российской академии наук (РАН), но с другими ограничениями процедуры выборов руководителя академии не согласно. Это следует из проекта официального отзыва кабинета министров на законопроект, ужесточающий порядок избрания президента РАН. Проект отзыва (есть у «Ведомостей») в понедельник был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сказал человек, близкий к комиссии, и подтвердил участник заседания.

Инициатор – за смягчение Сразу после встречи академиков с президентом соавтор законопроекта, председатель комитета по науке единоросс Вячеслав Никонов заявил, что с самого начала считал норму об ограничении числа кандидатов тремя чрезмерно жесткой и выступал за альтернативные выборы.

Законопроект о новом порядке выборов президента РАН был внесен в правительство группой депутатов-единороссов в начале июня, 23 июня принят Думой в первом чтении, сейчас готовится ко второму. Документ был внесен после скандала на выборах президента РАН в марте этого года, которые были перенесены на осень после того, как все три претендента в президенты неожиданно для собрания академиков сняли свои кандидатуры. Документ впервые официально вводит процедуру согласования кандидатов в президенты РАН с правительством, при этом правительство может согласовать до трех кандидатов, но может и не согласовывать или утвердить лишь одного.

В целом правительство законопроект поддерживает, но при условии его доработки, сказано в проекте отзыва. Депутатам рекомендовано исключить из документа ограничение на количество кандидатов в президенты РАН, которых разрешено согласовывать правительству. В то же время, считает правительство, нужно дополнить инициативу положением, которое не позволит проводить выборы президента РАН, если правительство согласует только одного кандидата, – в этом случае будут назначаться повторные выборы.

Против ограничения максимального количества участников выборов тремя кандидатами ранее активно протестовали академики: более 100 ученых подписали открытое письмо с таким замечанием президенту Владимиру Путину, а также руководителям Госдумы и Совета Федерации сразу после внесения законопроекта в Госдуму. Тот же вопрос академики обсуждали во время встречи с Путиным 22 июня, говорили «Ведомостям» участники дискуссии. Путин академикам обещал лишь еще раз проанализировать положения законопроекта, но у ученых сложилось впечатление, что президент их поддержал; пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал «Ведомостям», что это впечатление верное.

Положение законопроекта, которое позволяет правительству согласовывать для участия в выборах только одного кандидата в президенты РАН, во время встречи академиков с Путиным не обсуждалось, подтвердили два участника встречи. Но эту норму критиковали академики и профессора РАН, подписавшие открытое письмо на имя президента: эта норма позволяет проводить безальтернативные выборы президента РАН, что лишит смысла голосование, отмечали ученые.

Предложения правительства правильные: именно это предлагало и отстаивало научное сообщество, сказал «Ведомостям» бывший президент РАН Владимир Фортов. «Выборы есть, когда есть выбор. Когда выбора нет – это неправильно», – заявил он.-