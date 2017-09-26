Президент РАН призвал проводить реструктуризацию институтов по профессиональному признаку

Избранный президент Российской академии наук физик Александр Сергеев полагает, что реструктуризация научных институтов обязана происходить по профессиональному признаку. Об этом он рассказал во вторник в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

«В реструктуризации есть как положительные, так и отрицательные моменты. Считаю, что реструктуризацию надо производить по профессиональному признаку, то есть должны объединяться, если они хотят, институты, которые понимают друг друга, понимают, как они функционируют. Если вы будете присоединять друг к другу институты, которые занимаются совершенно разными делами, каким образом мы от этого получим какую-то синергию? Конечно, мы не получим», - сказал он.

По его словам, сейчас ведется оценка эффективности деятельности научных институтов. «И, возможно, в каких-то ситуациях мы просто получим институты, которые оценены невысоко, которым по замыслу предстоит исчезновение или передача в какие-то другие ведомства. А в то же самое время эти институты оказались в такой ситуации по причинам, от них совсем не зависящим», - отметил он.

Ранее во вторник стало известно, что новым президентом Российской академии наук избран директор Института прикладной физики РАН, академик Александр Сергеев. Его конкурент академик Роберт Нигматулин набрал 412 голосов, Сергеев - 1045 голосов.