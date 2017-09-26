На выборах президента РАН будет второй тур

Члены Российской академии наук не смогли определиться с выбором президента РАН за один тур, заявил «Интерфаксу» собеседник в РАН и сообщил источник ТАСС, близкий к руководству академии.

По словам собеседника «Интерфакса», ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов общего собрания плюс один голос. Источник ТАСС отмечает, что во второй тур, по предварительным данным, вышли академики Роберт Нигматулин и Александр Сергеев. Он добавил, что окончательные подсчеты голосов еще ведутся, однако Сергеев существенно опережает остальных кандидатов. Второй тур голосования состоится сразу после объявления итогов первого тура.

Голосование на выборах президента РАН открылось в 10.00 в здании академии на Воробьевых горах.

В конце августа премьер-министр Дмитрий Медведев согласовал пять кандидатур на должность президента РАН. Это гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, исполняющий обязанности научного руководителя Института океанологии им. П. П. Ширшова Роберт Нигматулин, глава совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев.

В июле Владимир Путин подписал закон об изменении порядка выборов президента РАН. Закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН.