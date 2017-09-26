Росгвардия хочет лицензировать продажу пневматического оружия

Росгвардия в настоящий момент занимается подготовкой проекта о введении лицензирования на продажу пневматического оружия мощностью до 7,5 джоуля. Об этом сообщил начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин, пишет ТАСС.

Он отметил, что сейчас без лицензии оружие мощностью до 3,5 джоуля могут приобрести даже несовершеннолетние, а до 7,5 джоуля - совершеннолетние.

Деревяшкин подчернул, что проект прорабатывается для того, чтобы избежать повторения случаев, подобных происшедшему в подмосковной Ивантеевке.

5 сентября учащийся 9-го класса школы №1 в Ивантеевке пришел в школу с пневматической винтовкой, нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Пострадали четыре человека, из них трое детей. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).