Матвиенко ждет попыток раскачать ситуацию перед выборами 2018 года

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание сенаторов на необходимость следить за ситуацией в стране в преддверии президентских выборов 2018 г. «Воздействие на ситуацию в нашей стране, попытки расшатать ее будут продолжаться и, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам главы российского государства», - цитирует ее агентство «Москва». Она считает, что Совфед обязан противостоять любым таким поползновениям. Она призвала сенаторов «уделить особое внимание данному вопросу».

Матвиенко велела парламентариям «быть начеку», в первую очередь призыв касается членов комиссии по защите государственного суверенитета, передает РБК. Она отметила, что у страны есть все необходимые законодательные и правовые инструменты, чтобы бороться с такой угрозой.

Говоря о рабочих планах на осеннюю сессию, Матвиенко напомнила, что в повестке «более 630 законопроектов, из них 136 приоритетные». «Понятно, что это потребует от нас максимальной организованности, работоспособности, ответственности», - отметила она. Среди ключевых тем сессии она упомянула законодательное обеспечение реализации программы «Цифровая экономика». «Уже к следующему году должны появиться законы, определяющие основные понятия, принципы, правовое регулирование этого масштабного проекта на ближайшие годы. Работа предстоит большая», - подчеркнула спикер.

21 сентября председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил, что в российском законодательстве может появиться понятие иностранного вмешательства во внутренние дела страны. По его словам, пока комиссия понимает под вмешательством «любую деятельность со стороны иностранного государства, юридических и физических лиц, их объединений для изменения основ конституционного строя, территориальной целостности РФ, ее внутренней и внешней политики, состава и структуры органов государственной и муниципальной власти».