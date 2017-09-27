Министр связи отрицает предвзятое отношение к Facebook

У российского Минкомсвязи нет предвзятого отношения к Facebook, ведомство рассчитывает, что компания, как и другие интернет-игроки, займет конструктивную позицию в вопросе выполнения требований российского законодательства о хранении персональных данных россиян в России. Как передает ТАСС, это заявил в Госдуме руководитель министерства Николай Никифоров. О возможности блокировки соцсети министра спросил замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Никифоров в ответ напомнил, что федеральные законы России обязательны для применения «всеми интернет-компаниями» и что большинство таких компаний закон исполнили. «Самый яркий пример, который я хотел привести, тоже американский, это компания Uber, которая оказывает услуги такси, - указал он. - Они арендовали сервера в России, все операции с российскими клиентами отражаются на территории РФ, персональные данные хранятся здесь, никакой технической проблемы в этом нет».

В качестве отрицательного примера он привел американскую компанию Linkedin, которая «последовательно игнорировала» «многократные предупреждения, обращения и указания на необходимость соблюдения российского законодательства». «Мы видим ситуацию, что этот сервис заблокирован, к сожалению, но это решение самой компании», - констатировал он. Никифоров не может себе представить, чтобы какая-нибудь российская компания работала в США, не соблюдая американские законы.

Роскомнадзор заблокирует доступ к Facebook на территории России, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных в 2018 г., сообщил днем ранее руководитель ведомства Александр Жаров. Он подчеркнул, что закон обязателен для всех. У Роскомнадзора нет никаких конкретных планов закрыть доступ к Facebook в 2018 г., уточнил представитель ведомства Вадим Ампелонский. Последний раз сотрудники этой службы и сотрудники Facebook общались в конце 2016 г., объясняет он: «И если позиция Twitter нам ясна, то по позиции Facebook у нас понимания нет. Надеюсь, в ближайшие месяцы мы это с ними обсудим».