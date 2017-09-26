Соцсеть должна отказаться от хранения за рубежом данных о российских пользователях в 2018 году

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Роскомназдор пригрозил Facebook блокировкой за хранение данных россиян за рубежом Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор заблокирует доступ к Facebook на территории России, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных в 2018 г., сообщил журналистам руководитель ведомства Александр Жаров.

Он подчеркнул, что закон обязателен для всех: «В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin» (цитата по «Интерфаксу»).

«Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден. В 2018 г. все будет точно», – добавил Жаров.