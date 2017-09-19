Linkedin пока не планирует возвращаться в Россию

Американская социальная сеть Linkedin пока не планирует восстанавливать свой сервис в России, заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

«Социальная сеть Linkedin приняла для себя решение, что она пока на территории Российской Федерации работать не будет», - сказал он.

Жаров добавил, что единственное изменение в связи с блокировкой Linkedin в России - это расширение функционала российских интернет-порталов для поиска работы и персонала, в частности Superjob и HeadHunter.

17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает.