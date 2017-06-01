LinkedIn может осенью вернуться в Россию

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что новые владельцы соцсети LinkedIn могут захотеть вернуть компанию на российский рынок осенью этого года. «Насколько я знаю, все организационные процедуры будут завершены к осени. И вот именно тогда, видимо, новый владелец компании LinkedIn будет принимать окончательное решение, локализуется он в России или нет», — сказал Жаров на Петербургском международном экономическом форуме.

На сегодняшний день никаких отношений между ведомством и данной соцсетью нет, так как Linkedin не было соблюдено российское законодательство о локализации национальных данных, добавил Жаров.

Напомним, 17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней доступ к сайту социальной сети деловых контактов в России был заблокирован. По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает.