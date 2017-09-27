СМИ сообщили о поджоге мемориала полковнику Буданову в Москве

В Москве двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в мемориальную плиту, установленную в память о полковнике Юрии Буданове на Комсомольском проспекте. Как сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, информация о поджоге поступила в службу «02». На месте оперативники выяснили, что «женщина в хиджабе и мужчина бросили в сторону памятника бутылку с зажигательной смесью - «коктейль Молотова», после чего произошло возгорание», добавил он. На мемориале обнаружены повреждения. По факту проводится проверка.

Буданов был фигурантом одного из самых громких судебных процессов о преступлениях российских военных в Чечне. В июле 2003 г. он был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам колонии строгого режима с лишением воинского звания и госнаград. В январе 2009 г. он вышел из заключения по УДО. В июне 2011 г. Буданова расстреляли у нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве. За убийство осужден Юсуп Темерханов, который, по версии следствия, мстил за убийство своего отца в 2000 г. в Чечне и выбрал Буданова. Мемориальную плиту установили на месте убийства полковника.