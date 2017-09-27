Появилось видео авиаудара по полевым командирам террористов в Идлибе

Минобороны России обнародовало в среду видео авиаудара по пяти полевым командирам запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в сирийской провинции Идлиб. Видеозапись опубликовал канал «Россия 24».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили пятерых командиров «Джабхат ан-Нусры». Удар с воздуха был нанесен по месту южнее Идлиба, где главари находились на совещании. Они руководили боевиками, которые 18 сентября совершили нападение на российских военных полицейских в Хаме.

Как уточнил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, убиты Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья). Их удалось обнаружить силами российской разведки.

Начальник главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской сообщал о причастности США к атаке террористов, однако Пентагон не подтвердил эти обвинения.

В результате российского авиаудара в Идлибе также были ликвидированы 32 боевика. Тем же ударом были ликвидированы склад боеприпасов и взрывчатки и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением.