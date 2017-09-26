Минобороны опубликовало видео ударов крылатыми ракетами по террористам в Сирии

Минобороны России во вторник разместило в официальном аккаунте ведомства в Twitter видео ударов крылатыми ракетами, которые были нанесены по террористам в Сирии.

Ранее стало известно, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар в Сирии крылатыми ракетами Х-101 по командным пунктам террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (террористические организации, запрещенные на территории России).

Ракетоносцы вылетели с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области и совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Они ударили по сосредоточениям боевиков и скоплениям техники, а также складам боеприпасов в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.