Ракетоносцы Ту-95МС ударили по объектам террористов в Сирии

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли удар в Сирии крылатыми ракетами Х-101 по командным пунктам террористов «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (террористические организации, запрещенные на территории России). Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ракетоносцы вылетели с аэродрома «Энгельс» в Саратовской области и совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Они ударили по сосредоточениям боевиков и скоплениям техники, а также складам боеприпасов в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб, пишет ТАСС.

Удары совершались «в интересах поддержки успешных наступательных действий сирийской армии по разгрому последнего плацдарма террористов», отметил он.

Представитель Минобороны добавил, что все цели находились вне населенных пунктов и на безопасном расстоянии от опорных пунктов спецназа США и боевиков «Сил демократической Сирии» (СДС).