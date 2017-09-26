Госдепартамент отверг обвинения МИДа в ситуации с гибелью в Сирии российского генерала

Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэр отвергла обвинения замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, увязавшего гибель в Сирии российского генерала Валерия Асапова со спецификой американской политики в регионе.

«Утверждения о том, что США поддерживают ISIS (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) или причастны к смерти российского командира, фактически не имеют оснований. У США / Коалиции есть одна цель: поражение ISIS», – написала Науэрт на своей странице в Twitter. Она также уточнила, что комментарии российских чиновников «не соответствуют действительности и бесполезны».

Накануне Рябков, комментируя ситуацию в Дейр-эз-Зоре, заявил, что гибель российского генерала – «это плата кровью за двуличие американской политики» в Сирии. По его мнению, действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в некоторых случаях геополитические цели важнее победы над террористами.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой. Минобороны России 24 сентября подтвердило гибель генерала в результате минометного обстрела, Асапов стал первым высокопоставленным российским офицером, убитым в Сирии.