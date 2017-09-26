«РИА Новости» назвало утечку информации причиной гибели генерала Асапова в Сирии

Сирийская сторона подтвердила версию о том, что генерал-лейтенант ВС России Валерий Асапов погиб после того, как боевикам поступила информация о его местонахождении в Дейр-эз-Зоре. Как сообщил «РИА Новости» источник в органах безопасности Сирии, таковы результаты предварительного расследования гибели генерала.

«Есть точные данные о том, что это было предательство... Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время», - заявил ранее «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Валерий Асапов был убит в Дейр-эз-Зоре 23 сентября, на передовой, в результате минометного обстрела. Он был старшим в группе российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, помогая в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Минобороны России официально признали его гибель 24 сентября.

Замруководителя МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала – «это плата кровью за двуличие американской политики» в Сирии. По его мнению, действия США под Дейр-эз-Зором демонстрируют, что для Вашингтона в некоторых случаях геополитические цели важнее победы над террористами. Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт назвала необоснованными утверждения, что США причастны к гибели Асапова, единственной целью антитеррористической коалиции она назвала поражение «Исламского государства» (запрещено в России).