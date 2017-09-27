Минобороны отчиталось о гибели в Сирии пяти полевых командиров «Джебхат ан-Нусры»

В результате ракетно-авиационного удара в Сирии под Идлибом убиты пять полевых командиров группировки «Хейат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России), сообщило Минобороны России. Как уточнил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, убиты Абу Сульман ас-Сауди (начальник южного сектора провинции Идлиб), Абу аль-Аббас Анадин (эмир по финансовым вопросам), Абу Хасан (советник военного министра Абу Мухаммада аль-Джулани), Валид аль-Мустафа (помощник духовного лидера Абдаллы аль-Мухейсни), а также Абу Муджагид (шариатский судья). Их удалось обнаружить силами российской разведки. Факт гибели руководства и младших командиров группировки подтвержден по нескольким независимым каналам, отмечает военное ведомство.

«Вся многоуровневая система разведки Минобороны России в Сирии» была задействована для поиска боевиков и их командования после того, как террористы 18 сентября напали на российских военных полицейских в Хаме, говорится в пресс-релизе. «После подтверждения по нескольким каналам сбора полевых командиров в строении вне населенного пункта и начала совещания был нанесен точный ракетно-авиационный удар», - отметило Минобороны.

Вместе с пятью командирами были убиты еще 32 боевика. Тем же ударом были ликвидированы склад боеприпасов и взрывчатки и шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением, добавило Минобороны.