Абдулатипов объяснил свою скорую отставку «озеленением кадров»

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что его отставка подразумевает общее «озеленение кадров». Об этом он сообщил в среду в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В среду Абдулатипов объявил, что, по всей видимости, подаст заявление об отставке. В качестве основной причины он назвал свой возраст, напомнив, что в этом году ему исполняется 71 год.

«Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «хорошо уйти тогда, когда тебя благодарят». Он пояснил, что сейчас республика Дагестан находится на подъеме, она вышла из тяжелого кризиса, и Абдулатипов поблагодарил президента России Владимира Путина за это. «И меня поблагодарили тоже», - добавил он.

Он также рассказал, что ему была предложена должность представителя России в организации «Исламская конференция». Абдулатипов не принял это предложение, поскольку не хотел уезжать за границу. По словам Абдулатипова, он в большей степени хочет заниматься научной и общественной деятельностью.

На этой неделе президент Владимир Путин уже принял отставки губернаторов Новгородской области Валерия Шанцева и Самарской области Николая Меркушкина. В среду губернатор Красноярского края Виктор Толоконский стал третьим главой региона на этой неделе, который досрочно сложил полномочия.