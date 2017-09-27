Росгвардия разъяснила закупку «хрустальных погон»

В Росгвардии объяснили, для чего ведомству необходимы хрустальные погоны. «Хрустальные погоны - это традиционный и памятный подарок высшим офицерам, большинство из которых отдали служению Отечеству более 30 лет», - рассказали в департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Ранее на сайте госзакупок появилась заявка на закупку для Росгвардии 104 пар хрустальных погон в подарочной упаковке стоимостью до 582 000 руб. «Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», - отметили в ведомстве.

Согласно заявке, Росгвардия планирует закупить две пары погон «генерал-полковник», 20 пар погон «генерал-лейтенант» и 80 пар погон «генерал-майор». Изделия должны быть упакованы в бархатную коробку.