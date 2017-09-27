В Думу внесен законопроект о допустимом уровне веществ в организме водителя

Депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев внес на рассмотрение в Думу законопроект, наделяющий правительство полномочиями определять допустимый уровень концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при управлении им автомобилем, передает РИА «Новости».

«Указанный перечень наркотических и психотропных веществ, а также уровень их концентрации в организме человека предлагается устанавливать постановлением правительства Российской Федерации», — уточняется в пояснительной записке к документу.

По словам Журавлева, перечень лекарственных средств с содержанием веществ, запрещеннхе к употреблению при управлении транспортными средствами, широк и включает в себя различные группы: обезболивающие, сердечные, противоаллергенные.