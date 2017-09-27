В Афганистане авиация США нанесла удар по мирным жителям

Авиация США в Афганистане нанесла удар по местным жителям. Инцидент произошел во время отражения атаки боевиков. Пострадали мирные граждане, заявили в штабе операции «Решительная поддержка».

По информации штаба, ЧП произошло недалеко от аэропорта в Кабуле.

«К несчастью, одна из ракет неправильно сработала, в результате чего были пострадавшие. "Решительная поддержка" глубоко сожалеет, что мирным жителям был причинен вред», — заявили в штабе. По факту случившегося проводится расследование.

Местные СМИ со ссылкой на МВД страны сообщают, что в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще четверо были ранены.