Порошенко призвал найти виновных в пожаре на арсенале под Винницей

Президент Украины Петр Порошенко призвал найти виновных в пожаре на танковых складах под Винницей, сообщил он в своем Facebook. Он приказал генпрокуратуре, Службе безопасности Украины и Национальной полиции найти и привлечь к ответственности виновных. «Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от групп диверсантов», - заключил Порошенко. Ранее он распорядился укрепить оборону и охрану стратегических объектов.

Площадь пожара под Винницей составила 60 га. О возможной связи пожара с «внешними факторами» говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Не исключали ее в генштабе Украины, сообщал его представитель Богдан Сеник.

Параллельно Служба безопасности Украины расследует 4 версии инцидента, передает 112.ua со ссылкой на заявление генпрокуратуры. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская пояснила, что основная версия расследования - теракт. В администрации Порошенко не исключили, что взрыв мог спровоцировать беспилотник.