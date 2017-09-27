Взрывы под Винницей мог спровоцировать беспилотник

Военная прокуратура расследует пожар и взрывы на складе с боеприпасами у Калиновки в Винницкой области как диверсию. Это УНИАН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Сотрудники СБУ войдут в состав следственной группы, добавила она.

В администрации президента Петра Порошенко предполагают, что диверсиию могли устроить с помощью беспилотника, передает УНИАН. Как написал в Facebook советник президента Юрий Бирюков, боец с одного из постов складов успел доложить о странном звуке, через несколько секунд после чего начались разрывы на открытой площадке. «Периметр охранялся надежно, так что да – похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Неофициально говорят, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался», - утверждает Бирюков.

Взрывы снарядов калибра 122 и 125 мм начались на складе под Калиновкой 26 сентября около 22.00 по местному времени. На 6 утра из окрестностей склада были эвакуированы около 30 000 человек. По официальным данным, пострадавших пока двое.

О возможной диверсии с использованием беспилотника на Украине говорили и в связи с расследованием взрывов на складе под Харьковом в марте 2016 г. Взрывы на складе воинской части в Балаклее и пожар начались в ночь на 23 марта. В этом случае также проводилась масштабная эвакуация.